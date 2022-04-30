В Україні залишаються знеструмленими близько 833 населених пунктів

За минулу добу відновлено електропостачання близько 130 тисячам споживачів.

Про це повідомляє «Урядовий портал».

Зокрема, у Харківській області – 99 тисячам, Запорізькій – 16,4 тисячам, Київській – 7,3 тисячам, Донецькій – 5,6 тисячам, Миколаївській – 600 споживачам, Чернігівській – 400 споживачам, Херсонській – 300 споживачам, Житомирській – 100 споживачам.

Станом на 29 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 833 населених пункти, загалом близько 710,6 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 300,4 тисяч споживачів, Харківській – 195 тисяч, Луганській – 99,2 тисяч.

Відремонтовані та готуються до включення ще дві лінії 330 кВ, що проходять по Київщині та Чернігівщині.

Як повідомляє департамент комунікацій Кабміну, після завершення ремонту пошкодженої під час обстрілів лінії у південному регіоні потужність енергоблоків Запорізької АЕС відновлено до попереднього рівня. Зараз вони працюють на рівні, який разом з іншими АЕС дозволяє енергосистемі України забезпечувати потреби країни.

Нагадаємо, українці платитимуть за електроенергію за довоєнними тарифами щонайменше до 31 жовтня цього року.