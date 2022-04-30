Проблему дефіциту пального уряд вирішить упродовж одного-двох тижнів, – Зеленський

Президент заявив, що Україна має брати у ЄС стільки пального, «скільки необхідно зараз для наших громадян»

Проблему дефіциту пального Кабінет міністрів пообіцяв вирішити упродовж одного-двох тижнів.

Про це президент України Володимир Зленський сказав у вечірньому зверненні.

«Миттєвих рішень для заповнення дефіциту немає, але урядовці обіцяють, що протягом тижня максимум двох буде забезпечена система постачання пального в Україну, яка зможе не допускати дефіциту», – зазначив він.

Президент також додав, що Україна має брати у ЄС стільки пального, «скільки необхідно зараз для наших громадян».

Нагадаємо, влада Києва закликала мешканців столиці не пересуватися власним транспортом без нагальної потреби. Це повʼязано з дефіцитом пального.

29 квітня Кабінет міністрів України зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти. Це дозволить протягом тижня вирішити питання дефіциту пального на АЗС.