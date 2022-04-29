На Житомирщині відкрили тимчасову переправу, ще одна будується, – Укравтодор

Запущено рух переправою на трасі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, зведеною поруч із зруйнованим мостом. Про це повідомив Укравтодор.

«Дорога М-21 – одна з ключових міжнародних транспортних артерій Житомирщини з великим навантаженням. Під час активних бойових дій в області підрив мосту зупинив техніку російських загарбників. Коли Житомирщину звільнили від росіян, дорожники почали зводити тимчасовий об’їзд», – йдеться в повідомленні.

Новою тимчасовою переправою транспорт зможе їздити одночасно в обидві сторони. Рух мостом призначений і для вантажівок. Таким чином, переправою можна буде доставляти гуманітарні вантажі – ліки, воду, їжу.

«Об'їзд функціонуватиме, поки не буде побудовано новий міст. Штучну споруду потрібно зводити з нуля, оскільки у підірваного мосту пошкоджені вертикальні опори», – інформують в Укравтодорі.

У відомстві додають, що на Житомирщині будують ще один тимчасовий об’їзд на трасі Р-02 Київ – Іванків – Овруч. Його відкриття відбудеться пізніше.

Нагадаємо, що раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про відновлення звільнених від окупантів територій. Так, за його словами, на Київщині розчищено понад 300 кілометрів доріг та вулиць. Також на Чернігівщині відновлено переправи, на Сумщині під’єднано електро- та газопостачання населеним пунктам, а на Харківщині приводять до ладу житловий фонд, постраждалий від обстрілів.