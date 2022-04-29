У порту Румунії завантажили перше за час війни судно з українською кукурудзою

Раніше через порт Констанца завантажили й українську залізну руду.

У порту Румунії Констанца сьогодні завершилося завантаження 71 000 тонни української кукурудзи. Це перший вантаж за час повномасштабного вторгнення Росії, пише Reuters із посиланням на менеджера портового оператора Comvex.

Україна, яка є четвертим у світі експортером зерна, тепер змушена відправляти свої вантажі залізницею на Захід або через порти до Румунії. Українські порти лишаються заблокованими через війну.

"Це перше судно класу "панамакс" з українською кукурудзою, яке вийшло з порту", – заявив президент Comvex Віорел Панайт.

Він додав, що підтримка експорту зерна з України означає запобігання хвилі голоду, спровокованої блокуванням українських портів.

Оператор цього тижня також завантажив близько 35 000 тонн української залізної руди. Друге судно заплановане на травень. Також очікується подальший експорт зерна через Констанцу.

Нагадаємо, Україна і Болгарія збираються перевести експорт українського зерна до болгарських портів. Про відповідну домовленість премʼєр Кіріл Петков повідомив учора під час візиту до Києва.