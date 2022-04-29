Податковий комітет Ради рекомендував схвалити за основу новий пакет податкових змін, напрацьований під реалії війни

Проєкт скасовує звільнення від ПДВ і мита при імпорті компаніями-«спрощенцями».

Податковий комітет Верховної Ради України рекомендував схвалити у першому читанні законопроєкт № 7311-д – новий пакет податкових змін "під поточні реалії війни та економіки".

Про це у своєму Телеграм-каналі написав народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Проєкт скасовує звільнення від ПДВ і мита при імпорті компаніями-«спрощенцями». Цю норму підтримує бізнес, щоб не дискримінувати виробників в Україні.

“Скасовуються пільги з ПДВ, акцизу та мита при ввезені транспортних засобів. На жаль, цією опцією стали багато користуватися, аби дешево завозити люксові іномарки, тому довелося прибрати. Залишаться пільги на ввезення повнопривідних джипів до 2017 року випуску, необхідних для потреб збройних сил”, – зазначив депутат.

Пальне буде і далі оподатковуватися за зменшеним ПДВ та без акцизу.

Пропонується підвищення ставки військового збору до 3% на період воєнного та надзвичайного стану. “З цією нормою я особисто не погоджуюся, тож буду намагатися її змінити до другого читання”, – написав Железняк.

Бюджетне відшкодування за січень 2022 року платник податків за бажанням зможе отримати в ОВДП.

Окрім того, прибирається пільга, яка на 6 місяців після завершення воєнного стану відстрочувала терміни сплати податків у разі неможливості заплатити зараз. Така пільга залишається для тих, хто перебуває на території де відбуваються бойові дії.

Нагадаємо, Верховна Рада планує розглянути законопроєкти щодо приватизації та оподаткування нових «типів територій».