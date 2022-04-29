На Київщині працюють 12 переправ, газовідведення відновлено у 111 населених пунктах, – ОП

У Київській області вже облаштовано 12 тимчасових переправ, ще чотири переправи будуються. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«В селах Іванківської територіальної громади у 34 населених пунктах із 42 знову є вода. Відновлено розподіл газу у 111 населених пунктах», – проінформував він.

За словами заступника керівника ОП, аварійні бригади також повністю або частково відновили електропостачання у таких населених пунктах Бучанського району: Ніжиловичі, Наливайківка, Бондарня, Мирча. А також – у селах Вишгородського району: Нові Макалевичі, Піски, Степанівка, Карпилівка, Романівка, Черемошна.

Тим часом водопостачання відновлене в селі Михайлівка-Рубежівка та Немішаєвський громаді.

«Завершено прокладання водогону до Ірпеня. Відтепер місто поєднано з водопровідною системою Києва, вода в Ірпінь постачатиметься зі столичних водопровідних станцій», – зазначив Тимошенко в офіційному Телеграм-каналі.

І додав, що Укравтодор розпочав прибирати вулиці селища Горенка.

Також, за його даними, піротехніки обстежили понад 500 га території Київщини та знешкодили 404 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, що раніше Тимошенко анонсував початок процедури реєстрації втраченого/пошкодженого майна та пояснював громадянам, як отримати від держави компенсацію.