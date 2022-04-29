У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
США: російські військові страчували українців на Донеччині
США: російські військові страчували українців на Донеччині
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Два місяці кривавої війни по тому: кільце навколо Путіна почало стискатися
Два місяці кривавої війни по тому: кільце навколо Путіна почало стискатися
Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції
Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції
Понад 48 кг золота вилучили в ексміністра з оточення Януковича, злитки передадуть на користь держави, - Офіс генпрокурора
Понад 48 кг золота вилучили в ексміністра з оточення Януковича, злитки передадуть на користь держави, - Офіс генпрокурора
ГоловнаЕкономікаДержава

На Київщині працюють 12 переправ, газовідведення відновлено у 111 населених пунктах, – ОП

Укравтодор розпочав прибирати вулиці селища Горенка.

На Київщині працюють 12 переправ, газовідведення відновлено у 111 населених пунктах, – ОП

У Київській області вже облаштовано 12 тимчасових переправ, ще чотири переправи будуються. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«В селах Іванківської територіальної громади у 34 населених пунктах із 42 знову є вода. Відновлено розподіл газу у 111 населених пунктах», – проінформував він.

За словами заступника керівника ОП, аварійні бригади також повністю або частково відновили електропостачання у таких населених пунктах Бучанського району: Ніжиловичі, Наливайківка, Бондарня, Мирча. А також – у селах Вишгородського району: Нові Макалевичі, Піски, Степанівка, Карпилівка, Романівка, Черемошна.

Тим часом водопостачання відновлене в селі Михайлівка-Рубежівка та Немішаєвський громаді.

«Завершено прокладання водогону до Ірпеня. Відтепер місто поєднано з водопровідною системою Києва, вода в Ірпінь постачатиметься зі столичних водопровідних станцій», – зазначив Тимошенко в офіційному Телеграм-каналі.

І додав, що Укравтодор розпочав прибирати вулиці селища Горенка.

Також, за його даними, піротехніки обстежили понад 500 га території Київщини та знешкодили 404 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, що раніше Тимошенко анонсував початок процедури реєстрації втраченого/пошкодженого майна та пояснював громадянам, як отримати від держави компенсацію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також