Два місяці кривавої війни по тому: кільце навколо Путіна почало стискатися
Два місяці кривавої війни по тому: кільце навколо Путіна почало стискатися
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції
Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції
У Києві пролунали вибухи, трьох постраждалих ушпиталили (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, трьох постраждалих ушпиталили (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
В США сьогодні голосуватимуть за ленд-ліз для України
В США сьогодні голосуватимуть за ленд-ліз для України
США: російські військові страчували українців на Донеччині
США: російські військові страчували українців на Донеччині
Понад 48 кг золота вилучили в ексміністра з оточення Януковича, злитки передадуть на користь держави, - Офіс генпрокурора
Понад 48 кг золота вилучили в ексміністра з оточення Януковича, злитки передадуть на користь держави, - Офіс генпрокурора
ГоловнаЕкономікаДержава

У литовській Клайпеді морпорт готовий до відвантаження українського зерна на експорт

Можливості з транспортування литовського порту влаштовують українську сторону, але є проблеми з доставкою до порту.

У литовській Клайпеді морпорт готовий до відвантаження українського зерна на експорт
Фото: Depositphotos

У Клайпеді морський порт на Балтійському морі готовий до відвантаження українського зерна на експорт.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України з посиланням на результати зустрічі міністра Миколи Сольського та Міністра сільського господарства Литви Кястутіса Навіцкаса. 

"Зараз ми шукаємо можливості для перевезення Україною зерна через литовські та латвійські порти. Потенціал порту не викликає сумнівів. Залізниці викликають занепокоєння. У Польщі рейки вужчі, ніж в Україні, Литві та Латвії", – цитує прес-служба мінісерства слова міністра сільського господарства Литви Кястутіс Навиц.

В мирний час Україна експортувала 5 млн тонн зерна у місяць. Внаслідок блокування українських морських портів, у березні вдалося вивезти залізницею, авто та дністровським портовим шляхом лише 200 тис. тонн зерна. Зараз в Україні залишається 20 млн тонн зерна торішнього врожаю, яке не потрібне для внутрішнього споживання та передбачено на експорт.

Нагадаємо, Литва продовжила до 29 червня надзвичайний стан через війну в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також