У литовській Клайпеді морпорт готовий до відвантаження українського зерна на експорт

Можливості з транспортування литовського порту влаштовують українську сторону, але є проблеми з доставкою до порту.

У Клайпеді морський порт на Балтійському морі готовий до відвантаження українського зерна на експорт.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України з посиланням на результати зустрічі міністра Миколи Сольського та Міністра сільського господарства Литви Кястутіса Навіцкаса.

"Зараз ми шукаємо можливості для перевезення Україною зерна через литовські та латвійські порти. Потенціал порту не викликає сумнівів. Залізниці викликають занепокоєння. У Польщі рейки вужчі, ніж в Україні, Литві та Латвії", – цитує прес-служба мінісерства слова міністра сільського господарства Литви Кястутіс Навиц.

В мирний час Україна експортувала 5 млн тонн зерна у місяць. Внаслідок блокування українських морських портів, у березні вдалося вивезти залізницею, авто та дністровським портовим шляхом лише 200 тис. тонн зерна. Зараз в Україні залишається 20 млн тонн зерна торішнього врожаю, яке не потрібне для внутрішнього споживання та передбачено на експорт.

Нагадаємо, Литва продовжила до 29 червня надзвичайний стан через війну в Україні.