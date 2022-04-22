Литва продовжила до 29 червня надзвичайний стан через війну в Україні

Сейм Литви вирішив продовжити до 29 червня надзвичайний стан, запроваджений у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Рішення підтримали 124 депутати, шестеро утрималися, повідомляє LRT.

Спікерка Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен наголосила, що надзвичайний режим необхідний, оскільки жорстока військова агресія РФ в Україні триває і загроза не зменшується.

"Державний тероризм Росії та постійні порушення міжнародного гуманітарного права призвели до наростання гуманітарної та міграційної кризи в Україні. Через агресивну політику, яку проводять Росія та Білорусь щодо населення своїх країн, імовірнішою стає ризик втечі населення цих країн", – сказала Чміліте-Нільсен.

За словами голови Сейму, спостерігається активізація діяльності, зокрема з метою можливого збору інформації, поблизу важливих для національної безпеки Литви об'єктів.

Як відомо, Литва регулярно направляє Україні озброєння та амуніцію. Україні передано не лише ракетний комплекс "Стінгер", а й іншу протитанкову, зенітну зброю, боєприпаси, гранати, кулемети тощо. Вартість переданої військової допомоги становить десятки мільйонів євро. Учора Литва передала Україні партію важких мінометів.