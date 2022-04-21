Франція надасть Україні понад 28 тонн медичного обладнання

На прохання української влади Центр кризи та підтримки Міністерства Європи та закордонних справ спільно з Міністерством солідарності та охорони здоров'я та кількома французькими лікарнями перевозить понад 28 тонн медичного обладнання автомобільним транспортом до Польщі. Потім воно буде передано Державній службі України з надзвичайних ситуацій та передано до кількох медичних установ України.

Про це йдеться у спільному комюніке Міністерства Європи та закордонних справ та Міністерства солідарності та охорони здоров'я.

Нова відправка включає: кисневий генератор, що дозволяє лікарні лікувати до 500 пацієнтів за допомогою кисневої терапії; 50 респіраторів та витратні матеріали до них, що дозволяють лікувати кілька сотень пацієнтів; другу партію респіраторів, що пропонуються асоціацією Antadir, з витратними матеріалами, пропонованими компанією ResMed; партію з 4, 5 тонн медикаментів (невідкладної допомоги, загальної медицини, педіатрії) для лікування до 500 тяжко поранених, а також другу партію медикаментів для невідкладної допомоги, передану декількома французькими лікарнями (CHRU в Нансі, лікарня Ніор, лікарня Лозер, лікарня Понтуаз, за логістичної підтримки університетських лікарень Анрі-Мондор (AP-HP).

Допомога також включає генератор великої потужності для посилення електробезпеки українського медичного закладу.

Частина цих пожертвувань була профінансована за рахунок внесків місцевої влади та компаній у спеціальні фонди міністерства.

Крім того, Французька установа крові передала дві вантажівки, перевезені Центром кризи та підтримки МЄЗС Франції у березні, для збору крові. Нині вони використовуються в Україні на благо українських пацієнтів та постраждалих.

"Ці операції, що проводяться в рамках Механізму цивільного захисту Європейського Союзу, демонструють солідарність Франції, її лікарень, місцевої влади та компаній з українським народом", - зазначається в повідомленні.