Росія сконцентрувала на території України 85 батальйонних тактичних груп, – Пентагон

Росія продовжує заводити нові батальйонні тактичні групи (БТГ) на територію України, додавши ще три з учорашнього дня. Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого представника Пентагону.

За його словами, загальна кількість російських БТГ в Україні досягла 85.

«Більшість із них, за нашими оцінками, потрапляють у регіон Донбасу», – додав чиновник.

Нагадаємо, на думку президента США, російський наступ буде «більш обмеженим з точки зору географії, але не з точки зору жорстокості».

Президент США Джо Байден оголосив у четвер про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 800 мільйонів доларів, заявивши, що це «безпомилковий меседж Путіну: йому ніколи не вдасться домінувати й окупувати всю Україну».