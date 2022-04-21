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Росія сконцентрувала на території України 85 батальйонних тактичних груп, – Пентагон

Більшість військ ворога зназодиться на Донбасі.

Росія сконцентрувала на території України 85 батальйонних тактичних груп, – Пентагон
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Росія продовжує заводити нові батальйонні тактичні групи (БТГ) на територію України, додавши ще три з учорашнього дня. Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого представника Пентагону. 

За його словами, загальна кількість російських БТГ в Україні досягла 85.

«Більшість із них, за нашими оцінками, потрапляють у регіон Донбасу», – додав чиновник.

Нагадаємо, на думку президента США, російський наступ буде «більш обмеженим з точки зору географії, але не з точки зору жорстокості»

Президент США Джо Байден оголосив у четвер про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 800 мільйонів доларів, заявивши, що це «безпомилковий меседж Путіну: йому ніколи не вдасться домінувати й окупувати всю Україну».

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