Російський наступ буде «більш обмеженим з точки зору географії, але не з точки зору жорстокості», – Байден

США повинні прискорити передачу Україні нового пакета допомоги, щоб допомогти їй підготуватися до наступу Росії, який буде більш обмеженим з точки зору географії, але не з точки зору жорстокості.

Про це заявив президент США Джозеф Байден у коментарі журналістам.

За його словами, Путіну «ніколи не вдасться домінувати й окупувати всю Україну».

«Ми не знаємо, як довго триватиме ця війна, але коли ми наближаємося до двомісячної межі, ось що ми знаємо, Путіну не вдалося досягти своїх грандіозних амбіцій на полі бою. Після тижнів обстрілу Києва – Київ все ще стоїть. Президент Зеленський і його демократично обраний уряд все ще залишаються при владі», – сказав президент Байден.

«І Збройні Сили України, до яких приєдналося багато хоробрих українських мирних жителів, зірвали завоювання країни Росією. З першого дня вони були підкріплені невпинними постачаннями зброї, боєприпасів, броні, розвідки від народів вільного світу на чолі з нами, Сполученими Штатами», – зазначив президент США, додавши, що Путін розраховував на розкол між союзниками, проте цього не сталося.

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 800 мільйонів доларів, заявивши, що це «безпомилковий меседж Путіну: йому ніколи не вдасться домінувати й окупувати всю Україну».