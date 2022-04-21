​Україні передають ударні безпілотники, розроблені спеціально для ЗСУ

Новий пакет допомоги США для України включає понад 121 систему Phoenix Ghost, яку ВПС США розробили спеціально для потреб України.

Про це заявив речник Пентагон Джон Кірбі, повідомляє CNN.

«Вони були швидко розроблені ВПС у відповідь саме на українські вимоги», – сказав він.

За словами речника Пентагону, Phoenix Ghost надає можливості, подібні до безпілотних систем серії Switchblade.

«Існують відмінності в можливостях Phoenix Ghost», – зазначив Джон Кірбі, не уточнивши, які відмінності в можливостях між системами Switchblade і Phoenix Ghost.

Він також повідомив, що Phoenix Ghost вимагатиме «деякої мінімальної підготовки для досвідчених операторів БПЛА», і що Міністерство оборони США «працює» над цими вимогами з українськими військовими.

Switchblade – тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс розробки американської компанії AeroVironment, призначений для ураження противника методом самознищення. Може бути класифікований як «літак-снаряд» чи «дрон-камікадзе» або ж «баражуючий боєприпас».

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 800 мільйонів доларів, заявивши, що це «безпомилковий меседж Путіну: йому ніколи не вдасться домінувати й окупувати всю Україну».