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На Харківщині ЗСУ збили два ворожі літаки і безпілотник, – ПК "Схід"

Знешкодження повітряних цілей відбулося на висоті біля 6 000 метрів в районі Ізюма.

На Харківщині ЗСУ збили два ворожі літаки і безпілотник, – ПК "Схід"
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Минобороны России

Сьогодні, 21 квітня, підрозділи повітряного командування "Схід" у взаємодії із силами Операції Об’єднаних сил на Харківщині ліквідовували два ворожі літаки.

Про це повідомляє пресслужба повітряного командування "Схід".

"За попередніми даними, знищено російських винищувачів типу Су-34 та Су-35. Знешкодження повітряних цілей відбулося на висоті біля 6 000 метрів в районі Ізюма", – сказано в повідомленні на сторінці командування у фейсбуці. 

Крім того, на Харківщині впродовж цієї доби також ліквідовано один БПЛА.

ПК "Схід" оприлюднило відео з одним з літаків, що вже поширилося мережею.

Раніше сьогодні голова Харківської ОВА повідомив, що ЗСУ збили ворожий Су-34 поблизу Ізюма. Крім того, у Запорізькій області бійці Нацгвардії збили ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор".

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