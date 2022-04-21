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Відбувся шостий обмін полоненими, повернено 19 українців

Цього разу серед звільнених є поранені.

Відбувся шостий обмін полоненими, повернено 19 українців
Фото: ОПУ

Сьогодні, 21 квітня відбувся шостий обмін полоненими між Росією та Україною. Врятовано 19 людей.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

“Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з яких 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних”, – написала вона.

Верещук наголосила, що цього разу серед звільнених є поранені, тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації. 

“Принагідно дякую Президенту Зеленському за постійну особисту залученість до процесу обміну полоненими”, – додала вона.

Нагадаємо, у вівторок, 19 квітня Україні вдалося повернути 60 військовослужбовців, 10 із яких – офіцери, і 16 цивільних.

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