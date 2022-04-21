У Дніпрі перейменували понад 30 вулиць та провулків, назви яких були пов’язані з Росією.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Топоніми перейменували у різних районах міста. Уже найближчим часом на вуличних вказівниках з’являться назви на честь українських міст, де точилися бої за свободу від окупації Росії, а також тих, хто відіграє важливу роль у цій боротьбі.

Рішення, яке мер Дніпра Борис Філатов назвав історичним, ухвалили під час 20-ї позачергової сесії міськради, яку провели 21 квітня.

Так вул. 30-ї Іркутської дивізії (Новокодацький р-н) відтепер має назву Українських воїнів.

Вул. Абхазька (Соборний, Шевченківський р-н) – Ірпінська.

Пров. Абхазький (Шевченківський р-н) – Ірпінський.

Вул. Алтайська (Новокодацький, Чечелівський р-н) – Чечелівська.

Вул. Білгородська (Соборний р-н) – Наукових працівників.

Вул. Біломорська (Новокодацький р-н) – Чорнобаївська.

Пров. Біломорський (Чечелівський р-н) – Чорнобаївський.

Пров. Бурятський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Бучанський.

Пров. Воркутинський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Вольовий.

Вул. Домодєдовська (Самарський р-н) – Ворзельська.

Вул. Кабардинська (Чечелівський р-н) – Гостомельська.

Вул. Кронштадтська (Чечелівський р-н) – Бородянська.

Вул. Магаданська (Індустріальний, Самарський р-н) – Волонтерська.

Вул. Митищинська (Новокодацький р-н) – Польська.

Пров. Московський (Індустріальний р-н) – Азовсталі.

Вул. Орська (Новокодацький р-н) – Краматорська.

Вул. Псковська (Самарський р-н) – Авдіївська.

Вул. Пулковська (Індустріальний р-н) – Дебальцівська.

Вул. Ростовська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Конотопська.

Пров. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Конотопський.

Туп. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Конотопський.

Вул. Саратовська (Індустріальний р-н) – Новокаховська.

Вул. Сахалінська (Новокодацький р-н) – Бахмутська.

Вул. Тагільська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Новоазовська.

Пров. Тагільський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Новоазовський.

Вул. Уфімська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Деснянська.

Вул. Хабарівська (Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний р-н) – Салтівська.

Вул. Шереметьєвська (Самарський р-н) – Бориспільська.

Вул. Шушинська (Новокодацький р-н) – Молочанська.

Вул. Якутська (Новокодацький р-н) – Високопільська.

Вул. Ярославська (Шевченківський р-н) – Вишгородська.

“Разом з архітектурним управлінням, комісією і громадськістю ми і надалі працюватимемо в цьому напрямі. Адже назв, пов’язаних з країною-агресором, ще дуже багато”, – підсумував Філатов.

Нагадаємо, в Ужгороді можуть перейменувати 58 вулиць.

В Івано-Франківській громаді перейменували частину вулиць і провулків, які раніше були названі на честь російських діячів.

У Львові ініціюють перейменування понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів.