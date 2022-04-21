У Дніпрі перейменували понад 30 вулиць та провулків, назви яких були пов’язані з Росією.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Топоніми перейменували у різних районах міста. Уже найближчим часом на вуличних вказівниках з’являться назви на честь українських міст, де точилися бої за свободу від окупації Росії, а також тих, хто відіграє важливу роль у цій боротьбі.
Рішення, яке мер Дніпра Борис Філатов назвав історичним, ухвалили під час 20-ї позачергової сесії міськради, яку провели 21 квітня.
Так вул. 30-ї Іркутської дивізії (Новокодацький р-н) відтепер має назву Українських воїнів.
Вул. Абхазька (Соборний, Шевченківський р-н) – Ірпінська.
Пров. Абхазький (Шевченківський р-н) – Ірпінський.
Вул. Алтайська (Новокодацький, Чечелівський р-н) – Чечелівська.
Вул. Білгородська (Соборний р-н) – Наукових працівників.
Вул. Біломорська (Новокодацький р-н) – Чорнобаївська.
Пров. Біломорський (Чечелівський р-н) – Чорнобаївський.
Пров. Бурятський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Бучанський.
Пров. Воркутинський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Вольовий.
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Вул. Домодєдовська (Самарський р-н) – Ворзельська.
Вул. Кабардинська (Чечелівський р-н) – Гостомельська.
Вул. Кронштадтська (Чечелівський р-н) – Бородянська.
Вул. Магаданська (Індустріальний, Самарський р-н) – Волонтерська.
Вул. Митищинська (Новокодацький р-н) – Польська.
Пров. Московський (Індустріальний р-н) – Азовсталі.
Вул. Орська (Новокодацький р-н) – Краматорська.
Вул. Псковська (Самарський р-н) – Авдіївська.
Вул. Пулковська (Індустріальний р-н) – Дебальцівська.
Вул. Ростовська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Конотопська.
Пров. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Конотопський.
Туп. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Конотопський.
Вул. Саратовська (Індустріальний р-н) – Новокаховська.
Вул. Сахалінська (Новокодацький р-н) – Бахмутська.
Вул. Тагільська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Новоазовська.
Пров. Тагільський (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Новоазовський.
Вул. Уфімська (Амур-Нижньодніпровський р-н) – Деснянська.
Вул. Хабарівська (Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний р-н) – Салтівська.
Вул. Шереметьєвська (Самарський р-н) – Бориспільська.
Вул. Шушинська (Новокодацький р-н) – Молочанська.
Вул. Якутська (Новокодацький р-н) – Високопільська.
Вул. Ярославська (Шевченківський р-н) – Вишгородська.
“Разом з архітектурним управлінням, комісією і громадськістю ми і надалі працюватимемо в цьому напрямі. Адже назв, пов’язаних з країною-агресором, ще дуже багато”, – підсумував Філатов.
Нагадаємо, в Ужгороді можуть перейменувати 58 вулиць.
В Івано-Франківській громаді перейменували частину вулиць і провулків, які раніше були названі на честь російських діячів.
У Львові ініціюють перейменування понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів.