​В Івано-Франківську "дерусифікували" частину вулиць

В Івано-Франківській громаді перейменували частину вулиць і провулків, які раніше були названі на честь російських діячів.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Можливо, хтось скаже, що не на часі такі речі... А може вже давно пора. Саме зараз ми боремось за перемогу України та не можемо допустити, щоб в майбутній незалежній нашій державі згадували та вшановували московських чи російських вчених, письменників, політичних діячів, а тим більше радянські свята!", - наголосив Марцінків.

На сесії міської ради депутати підтримали перейменування 25 вулиць і провулків обласного центру на честь відомих місцевих і загальноукраїнських діячів. До прикладу, вул. Гаркуші тепер називатиметься вул. Михайла Мулика (це голова Галицького братства вояків Української Дивізії УНА "Галичина", Герой України, а також почесний громадянин Івано-Франківська). Вул. Добролюбова стала вул. Героїв Волновахи, Достоєвського - Героїв Чернігова, Лермонтова - Героїв Маріуполя тощо.

Перейменували також вулиці у 7 селах Івано-Франківської громади. Тепер 12 вулиць матимуть нові назви.

Нагадаємо, днями Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що в Україні потрібно провести топонімічну деколонізацію і перейменувати усі населені пункти, назви яких мають російськомовний характер.

У Львові ініціюють перейменування понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів.