Шахрайство у період дії воєнного стану: схеми та як захиститися?

Із запровадженням воєнного стану в Україні з’явилися нові сценарії шахрайств, які мають спільні риси: у своїх діях аферисти вміло маніпулюють почуттями своїх жертв, роблять акцент на емоціях провини, жалю, страху. Також у текстах шахраїв можуть зустрічатися багато русизмів, неправильно вжиті форми слів та інші помилки.

Аферисти користуються скрутним становищем своїх жертв: трапляються випадки, коли шахраї телефонують та вимагають гроші за інформацію про місцезнаходження рідних, яких розшукують.

Шахрайські схеми у період дії воєнного стану: які існують та як захиститися?

Сценарій «Евакуаційні перевезення громадян»

Шахраї можуть пропонувати перевезення з гарячих точок у безпечні місця.

Аферисти просять передплату на картку, однак взятих на себе зобов'язань не виконують і просто зникають.

Як не потрапити на гачок шахрая?

Купуйте квитки на потяги чи автобуси лише на офіційних онлайн-ресурсах. У разі перевезень приватними авто незнайомими особами наполягайте на оплаті готівкою чи на картку в момент відправлення, не перераховуйте їм кошти авансом.

Сценарій «Фейкові SMS-розсилки про грошову допомогу в межах єПідтримки»

Шахраї розсилають SMS-повідомлення про грошову допомогу із текстом «Vam narahovano Groshova dopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…» і далі йде посилання.

Як не потрапити на гачок шахрая?

Не переходьте за посиланням!

Якщо ви замовляли послугу отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн через застосунок «Дія», очікуйте сповіщення про нарахування грошей у застосунку того банку, клієнтом якого ви є. Сповіщення про нарахування грошей не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію. Кошти автоматично будуть зараховані на ваш банківський рахунок.

Сценарій «Злам сторінки в соціальних мережах»

Є випадки, коли шахраї зламують сторінки в соціальних мережах, наприклад, в Facebook. Аферисти роблять публікацію на сторінці її власника та від його імені просять фінансової допомоги на покупку амуніції у зв’язку з відбуттям на фронт.

Перш ніж надсилати гроші:

▪ Запитайте друга те, що можете знати тільки він і ви.

Таке питання одразу викриє шахрая.

Сценарій «Фейковий збір коштів на допомогу»

Шахраї роблять фейкові оголошення зі збору грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії. Є випадки, коли шахраї знаходять фото потерпілих людей в інтернеті і збирають гроші на допомогу "постраждалим". Створюють фішингові (шахрайські) сайти, які схожі на сайти справжніх благодійних фондів.

Як не потрапити на гачок шахрая?

Не переходьте за посиланням, краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс.

Допомагайте армії та українцям, постраждалим від російської агресії, але використовуйте надійні джерела.

НБУ відкрив спеціальні рахунки для збору коштів.

Переказати кошти на армію можна за посиланням:

https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

Переказати кошти на допомогу українцям, постраждалим від російської агресії можна за посиланням:

https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine

Роблячи пожертви іншим доброчинним організаціям, перевірте їхню надійність і справжність сайту. У мережі помічено сайти-клони відомих огранізацій, зокрема “Повернись живим”. Для пожертв використовуйте посилання https://www.comebackalive.in.ua

Сценарій «Фейкові оголошення про продаж військової амуніції»

Є випадки, коли шахраї розміщують в Інтернеті оголошення щодо продажів бронежилетів та інших товарів для військових. Отримавши передплату, аферисти зникають.

Також є випадки, коли серед продавців є шахраї, які продають браковані бронежилети, що не захищають бійців від куль.

Для придбання товарів для наших військових користуйтесь послугами перевірених продавців.

Про випадки ймовірного шахрайства повідомляйте Кіберполіцію за адресою [email protected]

Більше про поради з кібербезпеки у воєнний час читайте на сайті НБУ «Фінансова оборона України» за посиланням: https://promo.bank.gov.ua/fin-defense/