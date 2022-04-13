Там проводять ямковий ремонт, ліквідують наслідки попадання ворожої артилерії.

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З траси M-03 від Харкова до звільненого Чугуєва вивезли 14 одиниць понівеченого транспорту, зокрема ворожого військового.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Окрім того, на 431-му км автошляху ліквідують наслідки попадання ворожої артилерії.

На трасі М-18 Мерефа – Лозова проводять ямковий ремонт. Цими дорогами пролягають евакуаційні маршрути з регіону.

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Нагадаємо, українські війська звільнили Чугуїв 6 березня. Нині частина Харківської області залишається окупованою, там тривають бої.