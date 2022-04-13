Окупанти розстріляли на Херсонщині сімох людей і підірвали будинок з загиблими

12 квітня російські військові розстріляли сімох людей у с. Правдине на Херсонщині і підірвали будинок із загиблими. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

“За даними слідства, 12 квітня 2022 року в селі Правдине Білозерського району військовослужбовці збройних сил РФ розстріляли в житловому будинку шістьох чоловіків та одну жінку. Після цього, маючи намір приховати злочин, окупанти підірвали будинок із тілами розстріляних людей”, - зазначається у прокуратурі.

Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за даними фактом. Ведеться досудове слідство.

Нагадаємо, за даними розвідки, окупанти намагаються знищити будь-які докази злочинів своєї армії в Україні. Для цього вони почали використовувати в Україні мобільні крематорії. Факти використання мобільних крематоріїв зафіксовані на території Чернігівської області, м. Новоайдар Луганської області, у Маріуполі.