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Мешканці передмістя Маріуполя поскаржилися на погіршення самопочуття після хіматаки росіян

У селищах Талаківка та Сартана люди відчули нехарактерний присмак у роті та інші ознаки отруєння хімічною речовиною.

Мешканці передмістя Маріуполя поскаржилися на погіршення самопочуття після хіматаки росіян

Жителі передмістя Маріуполя поскаржились на погіршення самопочуття після розповсюдження окупантами отруйної речовини. У селищах Талаківка та Сартана люди відчули нехарактерний присмак у роті та інші ознаки отруєння хімічною речовиною.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, передає УНІАН.

"Дійсно, вони використали деяку хімічну речовину, скинувши її з безпілотника. На жаль, ми не можемо взяти зразки і засвідчити, що це було. Вітер розповсюдив цю речовину, і її частинки дійшли до околиць міста. Були скарги на здоров'я у селищах Сартана і Талаківка. Після цього люди залишили свої домівки у цих селах і евакуювались", – сказав посадовець.

Нагадаємо, увечері 11 квітня полк "Азов", який разом з морською піхотою захищає Маріуполь, повідомив, що російські окупанти використали проти українських військових і цивільних людей у місті отруйну речовину невідомого походження. Її було скинуто з безпілотника на завод "Азовсталь".

За словами засновника полку Андрія Білецького, постраждали троє бійців, їхній стан задовільний. Відразу після атаки у них спостерігалася дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

За кілька годин до атаки, говорячи про українських військових, які утримують завод "Азовсталь", представник терористів "ДНР" Едуард Басурін заявив, що хімічні війська знайдуть, як "викурити кротів зі своїх нір".

Президент Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів через хіматаку у Маріуполі. Він закликав світ відреагувати на застосування Росією боєприпасів з отруйними речовинами.

США наразі не підтверджують дані про хімічну атаку, Британія перевіряє. Військове керівництво України також перевіряє інформацію щодо застосування хімічної зброї в Маріуполі. За попередніми припущеннями, росіяни могли застосувати фосфорні бомби.

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