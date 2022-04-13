Це третя антивоєнна акція у столиці Естонії з початку тижня.

У столиці Естонії Таллінні відбулася третя з початку тижня антивоєнна акція. Жінки вийшли до посольства РФ на знак протесту проти масових зґвалтувань українок російськими солдатами.

"Російські солдати ґвалтують та вбивають безневинних жінок та дітей в Україні. Люди, які підтримують цю війну, також підтримують військові злочини, неприємні вбивства, співучасниками яких є. Це наше послання прихильникам режиму Путіна (в Росії, Естонії та скрізь)", – заявили організатори протесту.

Фото: twitter.com/UkraineNewsLive

Фото: twitter.com/UkraineNewsLive

Це не перша така акція у Таллінні. У понеділок, 11 квітня, біля посольства Німеччини протестували близько десяти антивоєнних активістів. Метою вистави, яка зображувала жертв війни в Бучі, було спонукати Німеччину та інші європейські держави до жорсткішої позиції з Росією.

Учора близько десятка демонстрантів зібралися біля посольства Угорщини в Таллінні в протигазах, щоб протестувати проти того, що Угорщина продовжує купувати газ у Росії і через неї фінансує російську військову машину та війну в Україні.