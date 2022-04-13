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Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії прибули в Україну (оновлено)

Вони вже прямують до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії прибули в Україну (оновлено)
Фото: twitter.com/GitanasNauseda

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егітс Левітс та Алар Каріс виїхали потягом до України. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив литовський лідер. 

"Їду до Києва з сильним повідомленням про політичну підтримку та військову допомогу. Литва й надалі підтримуватиме боротьбу України за свій суверенітет і свободу", - заявив Науседа.

Оновлення. О 8:23 у "Слузі народу" повідомили, що президенти чотирьох країн уже прибули в Україну та прямують до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Раніше українську столицю відвідали прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, канцлер Австрії Карл Негаммер, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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