Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії прибули в Україну (оновлено)

Вони вже прямують до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егітс Левітс та Алар Каріс виїхали потягом до України. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив литовський лідер.

Heading to Kyiv with a strong message of political support and military assistance.



Lithuania 🇱🇹 will continue backing Ukraine's 🇺🇦 fight for its sovereignty and freedom.



Разом до перемоги! pic.twitter.com/WLb5yR5W69 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 13, 2022

"Їду до Києва з сильним повідомленням про політичну підтримку та військову допомогу. Литва й надалі підтримуватиме боротьбу України за свій суверенітет і свободу", - заявив Науседа.

Оновлення. О 8:23 у "Слузі народу" повідомили, що президенти чотирьох країн уже прибули в Україну та прямують до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Раніше українську столицю відвідали прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, канцлер Австрії Карл Негаммер, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель.