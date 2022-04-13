Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії прибули в Україну (оновлено)

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егітс Левітс та Алар Каріс виїхали потягом до України. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив литовський лідер.
Heading to Kyiv with a strong message of political support and military assistance.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 13, 2022
Lithuania 🇱🇹 will continue backing Ukraine's 🇺🇦 fight for its sovereignty and freedom.
Разом до перемоги! pic.twitter.com/WLb5yR5W69
"Їду до Києва з сильним повідомленням про політичну підтримку та військову допомогу. Литва й надалі підтримуватиме боротьбу України за свій суверенітет і свободу", - заявив Науседа.
Оновлення. О 8:23 у "Слузі народу" повідомили, що президенти чотирьох країн уже прибули в Україну та прямують до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
Раніше українську столицю відвідали прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, канцлер Австрії Карл Негаммер, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель.