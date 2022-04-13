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Франція заморозила активи РФ на понад $25 млрд

Список довгий - від активів Центрального банку РФ до яхт і елітних маєтків. 

Франція заморозила активи РФ на понад $25 млрд
Фото: EPA/UPG

Міністерство фінансів Франції опублікувало докладний список російських активів на суму 23,7 млрд євро, або 25,6 млрд доларів США, які були заморожені після початку широкомасштабної війни, що її розв'язала Росія проти України. Про це повідомляє телеканал CNN.

Активи, що належать Центральному банку Росії і, за даними міністерства, оцінюються у 22,8 млрд євро, становлять основну частину заморожених коштів.

Список активів також включає 33 об'єкти нерухомості із загальною вартістю придбання 573,6 млн євро, зокрема: будівлі в курортних Антібі, Сен-Жан-Кап-Ферра та Сен-Тропе на Французькій Рив'єрі, і 178 млн євро. 

Крім того, заблоковані банківські рахунки, три яхти на суму понад 125 млн євро, шість гелікоптерів на суму понад 60 млн євро і три твори мистецтва на суму 7 млн євро.

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