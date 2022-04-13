Макрон пояснив, чому Путін напав на Україну: "Образа на весь світ переросла в параною"

Президент РФ з 2014 року опинився в міжнародній ізоляції, і це лише зміцнило його рішення розв’язати війну.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що образа президента Росії Володимира Путіна на весь світ переросла в параною, яка підштовхнула його до війни проти України.

Про це він розповів в інтерв'ю Le Point, передає Bloomberg.

Макрон зазначив, що після запроваджених у 2014 році санкцій Путін фактично опинився в міжнародній ізоляції, і це лише зміцнило його рішення розв’язати війну.

Окрім того,за словами Макрона, пандемія коронавірусу посилила відчуття ізоляції Путіна.

"Роль COVID-19 також не слід недооцінювати. Він (Путін, - ред.) місяцями "зачинявся" в Сочі, замикався... Менше спілкувався з іншими главами держав", - додав президент Франції.

При цьому Макрон зазначив, що Путін "поважає Францію". Однак, за його словами, у глави Кремля дійсно є переконання, яке десятиліттями жило у свідомості росіян, що його головна образа пов’язана зі США.

Президент Франції також пояснив свої численні телефонні розмови з Путіним.

"Якщо він більше ні з ким не розмовляє, то ми не знаємо, як далеко він зможе зайти... Коли ви входите в цикл насильства, найскладніше – це зупинитися. Небезпечним є переломний момент на шляху до незворотного", - пояснив Макрон.

Раніше LB.ua опублікував скорочений виклад резонансної статті The Wall Street Journal про те, як США та ЄС намагались, проте не змогли втримати Росію.