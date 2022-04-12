Пентагон обговорить завтра з військовими підрядниками посилення допомоги Україні

Американські чиновники ведуть «постійний діалог» з Україною та союзниками щодо військової допомоги, серед найбільш нагальних потреб – артилерійські снаряди та інші види боєприпасів.

У середу представники Пентагону проведуть конфіденційну зустріч з керівниками найбільших американських військових підрядників у середу, щоб обговорити посилення допомоги Україні, включно шляхи покращення протиповітряної оборони, протикорабельних ракет та засобів контрбатарейної боротьби.

Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомила заступниця міністра оборони країни Кетлін Х. Хікс, у зустрічі візьмуть участь керівники восьми великих військових підрядників, таких як Raytheon Company та Lockheed Martin Corporation. За інформацією видання, допомога Україні в розмірі 1,7 мільярда доларів, яка включала тисячі ракет Stinger і Javelin, змусила американських військових підрядників активізувати виробництво систем озброєння як для потреб України, так і для поповнення арсеналу армії США.

За словами заступниці міністра оборони, американські чиновники ведуть «постійний діалог» з Україною та союзниками щодо допомоги, серед найбільш нагальних потреб – артилерійські снаряди та інші види боєприпасів.

Вона також додала, що США продовжуватимуть розглядати інші можливості, про які попросила Україна, «щоб надати їй трохи більше дальності та відстані».

Зараз, за інформацією The New York Times, Пентагон вивчає, які додаткові озброєння більшої дальності постачати Україні, а також стежить за тим, щоб Київ отримував все необхідне, зокрема, артилерійські снаряди. Також військові чиновники США хочуть, щоб військові підрядники були готові постачати Україну в умовах можливого тривалого конфлікту з Росією.

Представники Пентагону на умовах анонімності повідомили The New York Times, що обговорення будуть зосереджені на п’яти напрямках можливих поставок: протиповітряна оборона, берегова оборона (протикорабельні ракети), засоби для знищення ворожої піхоти, зокрема, міни Claymore, обладнання для розмінування та засоби контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, США та Україна ведуть інтенсивні консультації щодо нового пакету військової допомоги, який буде враховувати специфіку ведення бойових дій на сході та півдні України.