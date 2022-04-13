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Через санкції літаки російських олігархів застрягли у Дубаї, - WSJ

Йдеться, зокрема, про Романа Абрамовича, Віктора Рашнікова, Михайла Гуцерієва, Аркадія Ротенберга тощо.

Через санкції літаки російських олігархів застрягли у Дубаї, - WSJ
Фото: luxurylaunches.com

У Дубаї через запроваджені Європою і США санкції проти Росії застрягли десятки літаків російських олігархів і пов’язаних з ними осіб. Про це пише WSJ.

Як зазначає видання, Дубаї стали одним з найпривабливіших місць для паркування літаків та яхт, оскільки ОАЕ не запровадили санкції проти Росії. Однак через заборону страхування та обслуговування російських бортів, введених США та країнами ЄС, літаки не можуть вилетіти.

Після вторгнення російських військ в Україну, за даними авіаційної дослідницької фірми WINGX, в аеропорту Дубая скупчилося близько сотні літаків. В тому числі пов’язаних із Романом Абрамовичем, Віктором Рашніковим, Михайлом Гуцерієвим, Аркадієм Ротенбергом тощо. 

За даними WSJ, вартість паркування в Дубайському Al Maktoum International, найзавантаженішому терміналі приватних літаків в ОАЕ, становить приблизно 1000 доларів США на день.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через введені проти російських олігархів санкцій, ті виставили на продаж свої літаки. Зокрема, за попередніми даними, приватні літаки продають Володимир Потанін, Юрій Шефлер, Рустем Терегулов, Олександр Свєтаков, Аркадій Воложа та Едуард Берман.

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