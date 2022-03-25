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Російські олігархи виставили на продаж свої літаки

Один з бортів коштує близько 60 мільйонів доларів. 

Російські олігархи виставили на продаж свої літаки
Фото: airlife-club.com

Російські олігархи виставили на продаж свої літаки. Про це повідомляє УП з посиланням на власні джерела в авіаційній сфері. 

За інформацією видання, приватні літаки продають Володимир Потанін, Юрій Шефлер, Рустем Терегулов, Олександр Свєтаков, Аркадій Воложа та Едуард Берман. 

Зокрема, один з найбагатших росіян і генеральний директор компанії "Норильський нікель" Володимир Потанін продає літак Gulfstream G650 за близько 60 мільйонів доларів. Цю інформацію розміщено на сайті оператора борта.

На тому ж сайті зазначена інформація про продаж літаків власника компанії з виготовлення та продажу алкогольних напоїв SPI Group Юрія Шефлера та власника автодрому Moscow Raceway Рустема Терегулова. 

УП повідомляє, що інші російські олігархи продають свої літаки непублічно. 

Нагадаємо, що Канада ввела санкції щодо 160 членів Ради Федерації Росії і анонсувала заборону на експорт низки товарів до РФ.

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