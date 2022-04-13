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Байден: «Стає очевиднішим: Путін здійснює геноцид в Україні"

Путін намагається стерти саму ідею бути українцем. 

Байден: «Стає очевиднішим: Путін здійснює геноцид в Україні"
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден повторив свою оцінку того, що Росія здійснила геноцид в Україні, заявивши про це журналістам, які зібралися на злітній смузі в місті Де-Мойн, передає CNN. «Я назвав це геноцидом, тому що стає все очевиднішим, що Путін просто намагається стерти з лиця землі навіть ідею бути українцем».

Водночас глава Білого дому зауважив, що доказів цьому злочину РФ стає все більше. 

"І доказів стає все більше, вони відрізняються від того, що було минулого тижня, їх з'являється все більше. Ми дізнаватимемося далі про ті жахливі речі, руйнування, які вчинили росіяни - і ми дамо нашим юристам можливість дати оцінку того, як ці злочини кваліфікувати на міжнародному рівні, але мені так здається, що його можна так кваліфікувати (злочином геноциду - ред)».

Раніше у вівторок у своєму виступі в штаті Айова президент США уперше згадав про можливість вчинення Росією геноциду, говорячи про зростання цін на газ.

"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність поповнити свій бак - ніщо з цього не повинно залежати від того, чи диктатор оголосить війну і здійснить геноцид за півсвіту", - сказав він.

Президент Зеленський подякував Байдену за те, що той назвав злочини Росії в Україні геноцидом, вказавши, що це є "правдиві слова справжнього лідера" про ті звірства, що чинить РФ. 

"Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за надану допомогу США і нам терміново потрібна більш важка зброя, щоб запобігти подальшим звірствам Росії", - зазначив він. 

Раніше Байден утримувався від того, щоб називати те, що відбувається в Україні геноцидом.

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