У містах Європи та Америки, серед яких - Краків, Кишинів, Мюнхен та Атланта - пройшли акції пам’яті за дітьми, загиблими від рук російських окупантів в Україні.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

"Наразі офіційно встановлено загибель 186 українських діток, 344 дітей поранено. Усі винні у вбивстві наших дітей мають бути встановлені та притягнути до відповідальності. Україна потребує більше допомоги і зброї від міжнародної спільноти, щоб закрити небо і захистити життя дітей!", - наголосила в дописі Кондратюк.

Нагадаємо, у Варшаві 25 березня, в день приїзду президента США Джо Байдена до Польщі, відбувся велелюдний мітинг на підтримку України та українців. Тисячі учасників акції лягли на площі в центрі міста, вимагаючи закрити небо над Україною.

6 квітня біля російського посольства у Вільнюсі (Литва) активісти розфарбували воду в ставку в кривавий колір, щоб привернути увагу світу до воєнних злочинів РФ.