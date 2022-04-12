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Влада Маріуполя зафіксувала 33,5 тисячі містян, яких насильно вивезли до Росії

Україна намагається повернути людей на батьківщину.

Влада Маріуполя зафіксувала 33,5 тисячі містян, яких насильно вивезли до Росії

Службами Маріупольської міської ради вже зафіксовано 33,5 тисячі маріупольців, яких незаконно депортували російські окупанти. 

Про це міський голова Вадим Бойченко повідомив в ефірі телемарафону UAразом.

"Ми вже зафіксували 33,5 тисячі жителів Маріуполя, яких примусово депортували до так званої днр або до російської федерації. Ми верифікували цих людей з реєстром громади міста. Сьогодні займаємось порятунком маріупольців, яких незаконно вивезли на територію ворога. Вже декілька посольств європейських держав долучилося до цього процесу. Через різні країни ми повертаємо людей до України", – повідомив мер Маріуполя.

Вадим Бойченко наголосив, що зараз йде збір доказів щодо воєнних злочинів Росії в Маріуполі. Після чого ці дані мають отримати юридичну оцінку з боку міжнародних інституцій у сфері кримінального права.

Як повідомляли, діти з Маріуполя з’явилися у сімферопольських школах.

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