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Дев’ятьма зеленими коридорами сьогодні вдалося евакуювати 2 671 людину

Окупанти продовжують блокувати колони автобусів у Василівці.

Дев’ятьма зеленими коридорами сьогодні вдалося евакуювати 2 671 людину
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

За результатами роботи дев’яти гуманітарних коридорів 12 квітня евакуйовано 2 671 людину.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Зокрема гуманітарними коридорами з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 343 людини. Із них з Маріуполя – 208 людей.

2 135 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь.

Колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара, окупаційні війська продовжують блокувати на блокпості у Василівці.

"Ми шукаємо можливості для розблокування проїзду автобусів різними шляхами", – наголосила Ірина Верещук.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 328 людей. Режим тиші з боку окупаційних військ знову забезпечено не було.

Як повідомляли, вчора гуманітарними коридорами евакуйовано 4 354 людини.

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