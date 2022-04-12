Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній називає дискусійним питання націоналізації майна УПЦ МП, але вважає необхідним захисти православних українців від впливу Росії. Про це він заявив в інтерв’ю LB.ua.

“Важливо: зараз ми не повинні говорити про певні заборони. Ми повинні говорити про захист. Держава захищає свою територіальну цілісність. Ми живемо в умовах гібридної війни. Держава захищає свій інформаційний простір - було закрито декілька проросійських каналів для того, щоб вони не впливали негативно на свідомість українців. Держава захищає свою фінансову систему, енергетичну систему, і, звичайно, що на релігійному підґрунті вона так само повинна захистити православних українців від негативного кремлівського впливу. Бо як структура Московський патріархат в Україні має безпосередню інституційну зав’язаність з Москвою”, - зазначив митрополит.

Він акцентував на тому, що в Україні наразі заборонені навіть проросійські партії, які не мають відкритого інституційного зв’язку з Москвою, який має в Україні московський патріархат.

“Тому законопроєкти, які були зареєстровані у Верховній Раді (про націоналізацію майна МП – ред.) – це питання дискусії. …Вони говорять, що не мають жодного зв’язку (з Москвою. – ред.), але відкрийте офіційний сайт РПЦ - там кожного дня друкують звіти єпархій РПЦ про допомогу біженцям, і єпархії, які перебувають в Україні, також звітують, скільки вони надали гуманітарної допомоги. А якщо вони роблять звіти про гуманітарну допомогу, то я переконаний, що вони роблять звіти не тільки про неї”, - відзначив митрополит Епіфаній.

Якщо не захистити усі сфери буття від кремлівського впливу зараз, вважає очільник ПЦУ, Україна не зможе встояти, не отримає перемоги.

Щодо питання націоналізації Києво-Печерської, Святогірської, Почаївської лавр, що наразі знаходяться у розпорядженні УПЦ МП, перехід монахів до ПЦУ допоміг би їм залишитися у зазначених монастирях, вважає предстоятель.

“Що стосується лавр, тут питання подвійне. Лаври як такі є надбанням українського народу. Це - майно, яке належить Українській державі. І ним розпоряджається уряд України. Але інше питання, що цими лаврами володіють - на умовах договору - монастирі Московського патріархату в Україні. Держава може прийняти рішення про розірвання договору, хоча щодо Почаївської лаври в них закінчується договір оренди цього року, наскільки мені відомо”, - розповів митрополит Епіфаній.

За його словами, в цих монастирях є значна кількість монахів, які підтримують ідею переходу до Православної церкви України, і “якщо ця критична маса ченців набереться і вони приймуть рішення (про перехід до ПЦУ - ред.), то для держави не буде проблемою передати право займати лавру їм, тому що це власність Української держави”.

“Згідно з нашою інформацією, в Києво-Печерській лаврі кількість ченців, які порушують питання перед своїм керівництвом щодо ухвалення якогось рішення, вже наближається до половини. Коли буде абсолютна більшість, вони приймуть рішення перейти, доєднатися (до ПЦУ. - ред.), а оскільки це майно належить державі, то держава переукладе договір чи якимось іншим чином розв'яже це питання”, - вважає митрополит.

Однак, за його словами, на відміну від парафій, перехід монастиря має бути колегіальним рішенням більшості насельників, юридично оформленим.

Нагадаємо, народна депутатка Інна Совсун (фракція "Голос") зареєструвала в парламенті законопроєкт про заборону в Україні Російської православної церкви.