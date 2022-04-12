Відновлення потребують вже понад 14 000 житлових будівель, – Олексій Чернишов виданню Le Figaro

Журналіст впливового французького видання Le Figaro Фабріс Нод-Ланглуа поспілкувався з міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим про зруйновані міста та відбудову України. LB.ua публікує переклад статті, яка була опублікована 11 квітня на сторінках цієї найстарішої щоденної французької газети.

Фото: надано пресслужбою

«Ніколи з часів Другої світової війни жодна європейська країна не зазнавала стільки руйнувань і не нараховувала стільки загиблих мирних жителів», – сказав 7 квітня міністр регіонального розвитку Олексій Чернишов, відвідуючи зруйноване місто Бородянка.

Міністр Чернишов зазначив, що уряд розпочав обстеження будівель та споруд, які пошкоджені в результаті військової агресії.

Оглядаючи руїни розбомблених будівель у Бородянці минулого четверга, Олексій Чернишов зміг відчути трагічну абсурдність війни.

До російського вторгнення 24 лютого цей 44-річний український міністр відповідав, серед іншого, за реалізацію програми Президента України «Велике будівництво». Сьогодні він на власні очі бачить великі руйнування.

Міністр розвитку громад та територій, який у мирний час координував будівництво шкіл у громадах та модернізацію лікарень, зараз побачив руїни цих спустошених та замучених міст навколо столиці: Бородянка, Буча, Гостомель, Макарів, Ворзель.

Фото: EPA/UPG

«У Бородянці дві третини багатоповерхових житлових будівель пошкоджено або зруйновано, а люди все ще поховані під завалами. Там сотні загиблих» – розповідає він Le Figaro у режимі відеоконференції зі свого міністерства в Києві.

Навіть на екрані відчутні емоції цього колишнього бізнесмена. «Я не можу пояснити», – він важко видихає, поклавши руку на серце.

Український уряд вживає заходів з інвентаризації (обстеження) будівель та споруди, що пошкоджені в результаті військової агресії.

Станом на 8 квітня, детально розповідає Олексій Чернишов, в країні повністю знищено понад 14 тисяч житлових будинків, у тому числі 800 багатоквартирних будинків. Багато зруйнованих будинків успадковані ще від радянських часів. Понад 72 тисячі житлових будинків зруйновано частково, у тому числі 3 200 багатоквартирних. Близько 1 100 закладів освіти були пошкоджені або зруйновані. У Луганській області, на тій частині Донбасу, яка досі підконтрольна українській владі, «не залишили жодної вцілілої лікарні», наголошує міністр.

Фото: надано пресслужбою

«Ніколи з часів Другої світової війни жодна європейська країна не зазнавала стільки руйнувань і не нараховувала стільки загиблих мирних жителів», – наголошує Олексій Чернишов.

Пріоритетним завданням міністра є вирішення питань 6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Кожен четвертий українець (10 млн осіб) покинув свій дім. Чотири мільйони виїхали за кордон. Решту – приймають місцеві жителі. Уряд встановив щомісячну допомогу в розмірі 450 гривень (14 євро) на особу, яка проживає. Допомога виплачується безпосередньо господарям, які безоплатно прихистили переміщених осіб.

«Таке спільне проживання населення Сходу, де багато російськомовного населення, і Заходу та війна «завершили об’єднання країни», – запевняє Олексій Чернишов, який родом із російськомовного Харкова, другого міста країни, що бомбардують шість тижнів поспіль.

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Децентралізація

Це об'єднання країни не було несподіваним. Навіть навпаки, в рамках реформи децентралізації, яку до війни провело очолюване Олексієм Чернишовим міністерство, здійснено адміністративно-територіальну реформу. Він займався нею також перебуваючи на посаді голови адміністрації Київської області.

Адміністративно-територіальна реформа полягала в об’єднанні місцевих громад, кількість яких зменшилась з майже 12000 до понад 1400, а також об'єднання районів у сільських місцевостях, кількість яких зменшилася з 490 до 136.

«Ця реформа була реалізована за європейськими демократичними стандартами, з огляду на наше майбутнє членство в ЄС», – підкреслює міністр, одягнений у хакі, сидячи перед державним прапором, що стояв поряд із синім прапором із дванадцятьма зірками.

Він переконаний, що таке посилення повноважень на місцях пояснює успіх опору громад, оскільки мери та місцеві очільники громад набули досвіду самостійного управління. «Я пишаюся всіма цими мерами, які залишилися на передовій й не втекли зі своїх міст, справжніми героями, які працюють 24 години на добу», – зазначає міністр.

Фото: надано пресслужбою

На Київщині загинули двоє міських очільників громад Юрій Прилипко з Гостомеля та Ольга Сухенко з Мотижина Київської області.

Як би зарано це не здавалося, хоч бомби та ракети продовжують падати на міста, як у Краматорську в п’ятницю, Олексій Чернишов думає про відновлення міст.

Після перемоги, за його словами, потрібно буде відновлювати інфраструктуру, газопостачання, електропостачання, опалення, водопостачання, мости. Він зазначив про 408 надважливих пошкоджених об'єктів життєзабезпечення населення.

Міждержавне, державне фінансування, а також фінансування з боку приватних корпорацій матиме вирішальне значення для відновлення країни. Про конкретні цифри говорити ще рано, оскільки триває війна й активні бойові дії.