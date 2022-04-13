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ДСНС попереджає про шахраїв, які пропонують платні послуги з розмінування

Рятувальники зазначають, що працюють виключно за планом і безкоштовно.

ДСНС попереджає про шахраїв, які пропонують платні послуги з розмінування

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про шахраїв, які ходять по домівках мешканців Київської області і пропонують за гроші послуги з обстеження і розмінування приміщень, при цьому представляються піротехніками. Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники зазначать, що не надають приватних послуг і виконують розміновування за планом і безплатно.

“Заявляємо, що наша Служба і наші підрозділи не мають жодного відношення до цих шахраїв і засуджують будь-які спроби нажитися на чужій біді! Усі роботи з розмінування виконуються нами безкоштовно, згідно з планами і в порядку черговості!” - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, за попередню добу піротехніки знешкодили 3,5 тисячі вибухонебезпечних предметів, зокрема дві авіаційні бомби.

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