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Арестович підтвердив з‘єднання морпіхів з “Азовом” у Маріуполі

"Азов" отримав суттєве підкріплення.

Арестович підтвердив з‘єднання морпіхів з “Азовом” у Маріуполі
Морські піхотинці 36-ї бригади
Фото: скрін youtube

Підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського прорвалися на з'єднання з полком "Азов", який тримає оборону Маріуполя.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

"У Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти внаслідок складного та дуже ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком «Азов», який професійно забезпечив цей захід", – написав він у фейсбуці вранці 13 квітня.

Арестович зазначив, що "Азов" отримав суттєве підкріплення, а 36-та бригада уникла розгрому частинами та отримала додаткові серйозні можливості, фактично набула другого шансу.

"Захисники міста, тепер спільно, серйозно зміцнили свій район оборони. Загалом система оборони міста приросла і зміцнилася", – зауважив радник глави ОП.

За оперативними даними Генерального штабу ЗСУ ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Російська армія веде наступ у районі металургійного комплексу "Азовсталь" і морського порту.

Напередодні ввечері інший радник глави ОП – Михайло Подоляк прокоментував повідомлення про проблеми із боєприпасами у захисників Маріуполя. Він запевнив, що військово-політичне керівництво країни відстежує ситуацію в режимі реального часу та має більше інформації, ніж відомо в соціальних мережах. Подоляк наголосив, що влада не може комунікувати плани та дії публічно, щоб не інформувати ворога.

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