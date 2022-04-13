Арестович підтвердив з‘єднання морпіхів з “Азовом” у Маріуполі

Підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського прорвалися на з'єднання з полком "Азов", який тримає оборону Маріуполя.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

"У Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти внаслідок складного та дуже ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком «Азов», який професійно забезпечив цей захід", – написав він у фейсбуці вранці 13 квітня.

Арестович зазначив, що "Азов" отримав суттєве підкріплення, а 36-та бригада уникла розгрому частинами та отримала додаткові серйозні можливості, фактично набула другого шансу.

"Захисники міста, тепер спільно, серйозно зміцнили свій район оборони. Загалом система оборони міста приросла і зміцнилася", – зауважив радник глави ОП.

За оперативними даними Генерального штабу ЗСУ ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Російська армія веде наступ у районі металургійного комплексу "Азовсталь" і морського порту.