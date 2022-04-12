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З початку війни загинули 20 журналістів

Серед них є і представники іноземних ЗМІ. 

З початку війни загинули 20 журналістів
Фото: pomisna.info

Лише за офіційними даними Офісу генерального прокурора, з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів станом на 3 квітня загинули 18 медійників. Серед них є також представники іноземних ЗМІ. 

Восьмого квітня стало відомо про загибель журналіста й письменника Євгена Баля, а 12 квітня – про розстріл співробітника популярного в Чернігові телеканалу "Дитинець", відеоінженера Романа Нежиборця. Це вже 20-та смерть, повідомляє Національна спілка журналістів.  

  • П’єр Закжевськи
  • Олександра Кувшинова
  • Олександр Литкін
  • Павло Лі
  • Сергій Пущенко
  • Євген Сакун
  • Брент Ентоні Рено
  • Оксана Бауліна
  • Ділєрбек Шакіров
  • Віктор Дєдов
  • Віктор Дудар
  • Лілія Гумянова
  • Юрій Олійник
  • Олег Якунін
  • Максим Левін
  • Мантас Кведаравічус
  • Сергій Заїковський
  • Денис Котенко
  • Євген Баль
  • Роман Нежиборець

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