З початку війни загинули 20 журналістів

Лише за офіційними даними Офісу генерального прокурора, з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів станом на 3 квітня загинули 18 медійників. Серед них є також представники іноземних ЗМІ.
Восьмого квітня стало відомо про загибель журналіста й письменника Євгена Баля, а 12 квітня – про розстріл співробітника популярного в Чернігові телеканалу "Дитинець", відеоінженера Романа Нежиборця. Це вже 20-та смерть, повідомляє Національна спілка журналістів.
- П’єр Закжевськи
- Олександра Кувшинова
- Олександр Литкін
- Павло Лі
- Сергій Пущенко
- Євген Сакун
- Брент Ентоні Рено
- Оксана Бауліна
- Ділєрбек Шакіров
- Віктор Дєдов
- Віктор Дудар
- Лілія Гумянова
- Юрій Олійник
- Олег Якунін
- Максим Левін
- Мантас Кведаравічус
- Сергій Заїковський
- Денис Котенко
- Євген Баль
- Роман Нежиборець