З початку війни загинули 20 журналістів

Серед них є і представники іноземних ЗМІ.

Лише за офіційними даними Офісу генерального прокурора, з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів станом на 3 квітня загинули 18 медійників. Серед них є також представники іноземних ЗМІ.

Восьмого квітня стало відомо про загибель журналіста й письменника Євгена Баля, а 12 квітня – про розстріл співробітника популярного в Чернігові телеканалу "Дитинець", відеоінженера Романа Нежиборця. Це вже 20-та смерть, повідомляє Національна спілка журналістів.