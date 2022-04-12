У Чернівецькій області виявили нелегальний канал міграції чоловіків призовного віку за кордон. За послугу з охочих брали 4500 доларів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, жителька Боян Чернівецького району спільно з односельцем налагодили схему незаконної міграції за кордон громадян України – чоловіків, яким заборонено покидати межі держави.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час спроби доправити за 4500 доларів США військовозобов’язаного до Румунії. Їм повідомлено підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Наразі вирішується питання обрання їм запобіжних заходів. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення правопорушення.