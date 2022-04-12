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Вінниччина направить до Києва мільйон продовольчих наборів

11 вагонів уже відправили до столиці.

Мільйон киян отримають продуктові набори з Вінниччини, 11 вагонів уже відправили до столиці. Про це повідомив керівник Вінницької військової адміністрації Сергій Борзов.

За його словами, Київ «закріплений» за Вінницькою областю. Продовольчі набори для столиці пакують на складах у Вінницькому обласному гуманітарному штабі.

«Минулого тижня розпочала роботу з формування продовольчих наборів для населення Києва – доручення Офісу Президента. Всього їх має бути мільйон. Це коробка вагою 12 кг: борошно, крупи, цукор, м’ясні, рибні та овочеві консерви, сухарі та хлібці, молочні вироби, сухі сніданки, макарони, чай, кава тощо. Розрахунок на 1 людину – на місяць», - сказав Борзов.

Лише у понеділок, 11 квітня, із Вінниччини відправили до Києва понад 70 тонн – майже 6500 продовольчих наборів, які завантажені у чотири вантажні вагони. Загалом з початку березня уже було відправлено 11 вагонів.

Як розповів журналу Forbes заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, влада відпрацювала схему з «гуманітарними пакетами», тобто пакетами їжі, потрібної людині на місяць. «За кожною областю є прикріплена область-сусід, яка все це пакує і відправляє. У нас є 10 регіонів, до яких ми доставляємо щонайперше, і 10 регіонів, які за це відповідають», - пояснив Тимошенко.

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