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Мешканцям деокупованої частини Київської області радять вертатись додому в кінці квітня - на початку травня

Досі залишається мінна небезпека, а деякі населені пункти ще не вдалося підключити до електомереж і газу. 

Мешканцям деокупованої частини Київської області радять вертатись додому в кінці квітня - на початку травня
Знищені будинки на Київщині на місці колишніх стоянок росіянінь
Фото: Макс Требухов

Мешканцям Київської області, які виїхали через війну, радять повертатися додому не раніше кінця квітня, а краще – на початку травня.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк в ефірі телеканалів.

"Ми не рекомендуємо на даний момент повертатися в деокуповані райони. Тому що це мінна небезпека, яка залишана окупантами, мінні поля, ловушки", – заявив він.

Павлюк сказав, що в розмінуванні допомагають інші області, сапери постійно працюють. Ірпінь, Буча, Гостомель та південний захід Іванківського району є найбільш замінованими. Багато вибухівки залишені на полях, де нині має проводитись посівна. 

Він додав, що також досі є населені пункти без світла й газу. Всі роботи сподіваються закінчити в кінця травня. 

Нагадаємо, на Київщині зводять насипні мости й дороги, щоб полагодити знищену ворогом інфраструктуру. Через низьку пропускну можливість тимчасових шляхів утворюються затори, тому мешканців закликають зачекати із поверненням. 

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