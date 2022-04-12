Мешканцям деокупованої частини Київської області радять вертатись додому в кінці квітня - на початку травня

Мешканцям Київської області, які виїхали через війну, радять повертатися додому не раніше кінця квітня, а краще – на початку травня.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк в ефірі телеканалів.
"Ми не рекомендуємо на даний момент повертатися в деокуповані райони. Тому що це мінна небезпека, яка залишана окупантами, мінні поля, ловушки", – заявив він.
Павлюк сказав, що в розмінуванні допомагають інші області, сапери постійно працюють. Ірпінь, Буча, Гостомель та південний захід Іванківського району є найбільш замінованими. Багато вибухівки залишені на полях, де нині має проводитись посівна.
Він додав, що також досі є населені пункти без світла й газу. Всі роботи сподіваються закінчити в кінця травня.
Нагадаємо, на Київщині зводять насипні мости й дороги, щоб полагодити знищену ворогом інфраструктуру. Через низьку пропускну можливість тимчасових шляхів утворюються затори, тому мешканців закликають зачекати із поверненням.