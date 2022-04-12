Кім попередив про нову провокацію росіян: у мережі поширюють дані базування військ і відстежують спростування

Він також закликав не обговорювати в соцмережах заплановані в містах роботи.

Росіяни в мережі поширюють координати обʼєктів у Миколаївській області, "приписуючи" базування там військової техніки та військ. Місцеві мешканці, не розуміючи, що це провокація, починають у коментарях це спростовувати, чим видають реальний стан справ.

Про це у відеозверненні повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Люди втомлюються, починають читати чужі пабліки. Ми читаємо орківські, орки читають наші. Військові цим користуються", – сказав він.

Кім закликав не обговорювати, які роботи в місті будуть проводитися, щоб не допомагати ворожій агентурі.

"Бережіть спокій, не треба нічого обговорювати, нічого не відбувається. Ми рухаємося за планом", – заявив він.

Нагадаємо, українським законодавством заборонено поширювати дані про переміщення українських військ і техніки. Влада також закликає не публікувати в режимі реального часу інформацію про влучання чи не влучання снарядів, щоб не допомагати ворогу корегувати вогонь.