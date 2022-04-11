​У Київ повернулося представництво Євросоюзу

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас підняв прапор Євросоюзу перед будівлею в українській столиці.

Представництво Євросоюзу повернулося в Київ.

Відповідний допис про це з'явився у Twitter відомства.

На сторінці розмістили світлину, на якій глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас підняв прапор Євросоюзу.

🇺🇦ЄС повернувся до Києва! pic.twitter.com/tNQXDy5Pc7 — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) April 11, 2022

Нагадаємо, 9 квітня стало відомо, що Євросоюз відновить свою дипломатичну присутність у Києві. Після російського вторгнення 24 лютого представництво ЄС було тимчасово переміщене до польського міста Жешув.

8 квітня Президент Володимир Зеленський закликав іноземних дипломатів повертатися до Києва. За його словами, присутність іноземних дипломатичних місій у Києві – це чіткий сигнал агресору, що Київ – не губернське місто Росії, а українська столиця.