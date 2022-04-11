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​У Київ повернулося представництво Євросоюзу

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас підняв прапор Євросоюзу перед будівлею в українській столиці.

​У Київ повернулося представництво Євросоюзу
Фото: Depositphotos\julia_berezovska

Представництво Євросоюзу повернулося в Київ.

Відповідний допис про це з'явився у Twitter відомства.

На сторінці розмістили світлину, на якій глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас підняв прапор Євросоюзу.

Нагадаємо, 9 квітня стало відомо, що Євросоюз відновить свою дипломатичну присутність у Києві. Після російського вторгнення 24 лютого представництво ЄС було тимчасово переміщене до польського міста Жешув. 

8 квітня Президент Володимир Зеленський закликав іноземних дипломатів повертатися до Києва. За його словами, присутність іноземних дипломатичних місій у Києві – це чіткий сигнал агресору, що Київ – не губернське місто Росії, а українська столиця.

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