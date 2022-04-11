ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася в бік Ізюма
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
«Маму поклали під накриттям у дворі. Всю ніч ми плакали». Історія про життя та смерть у Бучі
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Крах Імрана Хана
Крах Імрана Хана
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
У бік Харкова рухається колона окупантів довжиною майже 13 км
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Російські війська намагаються прорвати оборону підрозділів ЗСУ в районі міста Ізюм, – Генштаб
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
ГоловнаПолітика

Шмигаль із Шимоніте відвідали звільнену від російських загарбників Бородянку на Київщині

"Притягнемо до відповідальності кожного, хто винен у цих звірствах", - наголосив український прем'єр.

Шмигаль із Шимоніте відвідали звільнену від російських загарбників Бородянку на Київщині
Фото: Пресслужба КМУ

Прем’єр-міністри України Денис Шмигаль та Литви Інгріда Шимоніте відвідали 11 квітня звільнене селище Бородянка на Київщині.

Як повідомили в пресслужбі українського Кабміну, очільники урядів оглянули руйнування, які завдали Бородянці російські окупанти.

За словами Дениса Шмигаля, винуватців звірств проти мирного населення притягнуть до відповідальності. "Литва, наші європейські партнери, підтримують нас на шляху встановлення справедливості", - підкреслив глава КМУ.

Фото: Пресслужба КМУ

Фото: Пресслужба КМУ

Фото: Пресслужба КМУ

Фото: Пресслужба КМУ

Наразі в Бородянці продовжують розбирати завали зруйнованих будинків. Як повідомили в ДСНС України, у селищі працюють 186 рятувальників, яким допомагає чотири десятки добровольців із Києва. До робіт залучили 42 одиниці техніки

Наразі в селищі піротехніки знешкодили близько 800 вибухонебезпечних предметів, серед яких, зокрема, є заборонені Женевською конвенцією.

Нагадаємо, Денис Шмигаль разом із президенткою Єврокомісії, верховним представником ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки, а також прем'єром Словаччини відвідали 8 квітня місто Буча Київської області. Наступного дня Бучу відвідав федеральний канцлер Австрії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також