"Притягнемо до відповідальності кожного, хто винен у цих звірствах", - наголосив український прем'єр.

Прем’єр-міністри України Денис Шмигаль та Литви Інгріда Шимоніте відвідали 11 квітня звільнене селище Бородянка на Київщині.

Як повідомили в пресслужбі українського Кабміну, очільники урядів оглянули руйнування, які завдали Бородянці російські окупанти.

За словами Дениса Шмигаля, винуватців звірств проти мирного населення притягнуть до відповідальності. "Литва, наші європейські партнери, підтримують нас на шляху встановлення справедливості", - підкреслив глава КМУ.

Фото: Пресслужба КМУ

Фото: Пресслужба КМУ

Фото: Пресслужба КМУ

Фото: Пресслужба КМУ

Наразі в Бородянці продовжують розбирати завали зруйнованих будинків. Як повідомили в ДСНС України, у селищі працюють 186 рятувальників, яким допомагає чотири десятки добровольців із Києва. До робіт залучили 42 одиниці техніки

Наразі в селищі піротехніки знешкодили близько 800 вибухонебезпечних предметів, серед яких, зокрема, є заборонені Женевською конвенцією.

Нагадаємо, Денис Шмигаль разом із президенткою Єврокомісії, верховним представником ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки, а також прем'єром Словаччини відвідали 8 квітня місто Буча Київської області. Наступного дня Бучу відвідав федеральний канцлер Австрії.