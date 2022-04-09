Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, який в суботу прибув в Україну, відвідав Бучу.

Про це повідомили у Київській ОДА.

Канцлера Австрії зустрічали голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк і керівник гуманітарного напрямку Олексій Кулеба.

“Буча пережила страшні дні під час окупації рашистів. Тут чинилися військові злочини про які повинен знати весь світ. Я вдячний канцлеру Австрії пану Карлу Негаммеру за підтримку та візит до Бучі. Тільки разом зі світовою спільнотою ми зможемо відновити справедливість”, – зазначиви Павлюк.

Фото: t.me/kyivoda

Голова ОВА розказав канцлеру про звірства, які чинили російські окупанти у Бучі.

Делегація побувала на місці масового тимчасового поховання вбитих окупантами місцевих жителів біля місцевої церкви та відвідали місце бою з загарбниками на вулиці Вокзальна.

Фото: t.me/kyivoda

Фото: t.me/kyivoda

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський і Карл Негаммер обговорили підтримку України в майбутньому в членстві в Євросоюзі.