На YouTube-каналі проєкту «Український свідок» вийшло відео, де показано наслідки знищення української культурної спадщини російськими окупантами, зокрема Іванківський історико-краєзнавчий музей, де зберігалися роботи Марії Примаченко.

"Нещодавно, внаслідок наступу ворожих військ на територію Київської області, згорів історико-краєзнавчий музей в селищі Іванків. В музеї були полотна українських та місцевих митців, елементи народного одягу, речі побуту, зброя Другої світової війни та часів козацтва, але справжньою гордістю музею були картини всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко. На щастя, неподалік від музею жив охоронець, який побачив пожежу і разом зі своєю сім’єю почав рятувати культурну спадщину України", - йдеться у описі до відео.

«Снаряд вдарив, почало горіти… Ми вирішили, що треба рятувати. Вибили скло і почали виносити. Під обстрілами, під усім цим. Стріляли, а ми виносили, а що робить?» - розповів охоронець.

За словами пані Надії, начальниці відділу культури, туризму, молоді та спорту Іванківської селищної громади, врятовані полотна зараз знаходять у безпечному та надійному місці.

Нагадаємо, проєкт "Український свідок" (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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