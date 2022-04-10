Прем'єр зазначив, що залізничників не просто так називають "залізними людьми".

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон дістався Києва поїздом Укрзалізниці.

Відео із його зверненням із спецвагона опублікували на Facebook-сторінці Укрзалізниці.

"Я на борту фантастичного поїзда Укрзалізниці до Києва з Польщі. Просто хотів висловити вам велику подяку – всій команді залізничників – за те, що ви робите", – сказав Джонсон.

Британський прем'єр зазначив, що залізничників називають "залізними людьми". За його словами, це відображає не лише рід їхньої діяльності, а й їхній дух, справжній український дух, який українці показують в опорі агресії Росії.

"Я глибоко співчуваю вашим втратам і думками із постраждалими залізничниками у Краматорську. Я хочу, щоб ви знали: Сполучене Королівство підтримує вас у цій боротьбі!" – додав він.

Джонсон 9 квітня відвідав Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і пройшовся вулицями української столиці, яка живе в умовах воєнного стану.

За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що Британія надає Україні великий пакет фінансової допомоги та продовжить зміцнювати оборону, зокрема, надішле 120 броньованих машин та нові протикорабельні ракетні системи.

Крім того, Джонсон сказав, що Великобританія готова взяти шефство в післявоєнному відновленні Києва та Київської області, частини яких понищені російськими окупантами.