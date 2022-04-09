Україна може в червні отримати статус кандидата на вступ до ЄС, - Стефанішина

У червні буде саміт країн ЄС.

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна може отримати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу в червні.

Про це Стефанішина написала в Twitter.

"Україна отримала анкету для членства в ЄС. Ми вже зробили велику підготовчу роботу, тому готові діяти швидко. Очікуємо на отримання статусу кандидата в червні", - написала Стефанішина.

Віцепрем’єрка додала, що статус кандидата є частиною "нашого одужання та перемоги над російським агресором, який хоче змінити демократичний курс України".

🇺🇦🇪🇺Ukraine received the EU membership questionnaire. We have already done much preparatory work, so ready to move fast.



Expect to be granted a candidate status in June.



It is part of our recovery & victory over RU aggressor who wants to reverse Ukraine's democratic course pic.twitter.com/1rSiYC53Qc — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) April 9, 2022

Зазначимо, що у червні заплановане проведення саміту лідерів Європейського Союзу, на якому може бути ухвалене рішення про статус кандидата для України.

Нагадаємо, що 8 квітня Україна отримала від ЄС опитувальник для отримання статусу кандидата на вступ. Його передала Володимирові Зеленському Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

8 квітня президент Єврокомісії повідомила, що заявку України на вступ в ЄС мають представити в Європейську Раду цього літа.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба нещодавно заявив, що мета України зараз – завдяки політичній підтримці, пройти всі процедури щодо набуття статусу кандидата у члени ЄС в якомога стислий термін.