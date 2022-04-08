Заявку України про вступ до ЄС подадуть до Європейської Ради цього літа, - фон дер Ляєн

Керівник Офісу президента України наголосив, що "ми зробимо все, щоб ще пришвидшити цей процес".

Заявку України на вступ в ЄС мають представити в Європейську Раду цього літа.

Про це заявила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками зустрічі з українською владою та відвідин Бучі, передає Deutsche Welle.

Фон дер Ляєн підкреслила, що представлення заявки України в ЄР влітку 2022 року - це "наша мета". Вона також сказала, що візит її та верховного представника ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борелля та прем'єра Словаччини Едуарда Геґера має продемонструвати підтримку та запевнення Володимира Зеленського у його прагненні до членство України в ЄС.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram наголосив, що "ми зробимо все, щоб ще пришвидшити цей процес ... Ми точно не зупинимось, Україна буде в Європейському союзі. Наш народ це заслужив як ніхто інший. Цю справу доведемо до кінця".

Нагадаємо, 8 квітня Денис Шмигаль разом із президенткою Єврокомісії, верховним представником ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки, а також прем'єром Словаччини відвідали 8 квітня місто Буча Київської області.

5 квітня речник Єврокомісії Ерік Мемер повідомив, що Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель приїдуть цього тижня до Києва, аби зустрітися з президентом Зеленським напередодні акції “Stand Up For Ukraine” у суботу у Варшаві.