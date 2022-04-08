В Одеській області на вихідні вводять затяжну комендантську годину, - ОВА

Людям заборонено перебувати в зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

В Одесі та області вводять на вихідні затяжну комендантську годину.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської ОВА.

Комендантська година розпочнеться з 21:00 9 квітня і триватиме по 6:00 11 квітня.

"...в Одесі 10 квітня 2022 року є загроза нанесення ракетного удару. Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень", - повідомили в обласній адміністрації.

Нагадаємо, 7 квітня у Запоріжжі змінили час комендантської години. Також ввели обмеження на відвідування населенням лісів і парків.

Посилили комендантську годину в Гостомелі. Вона триватиме з 6:00 7 квітня по 6:00 14 квітня.