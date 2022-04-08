“З чим прийшли, на те й нарвались”, – сільський голова Микуличів розповів "Українському свідку" про наслідки російської окупації

Саме в лісі біля Микуличів вороги поставили техніку, з якої стріляли по Бучі, Ірпеню та Гостомелю.

До 1 квітня Київщина знаходилась під окупацією російської армії. Селища та міста зазнавали постійних обстрілів та терору з боку загарбників. На відео від проєкту "Український свідок" сільський голова Микуличів та місцеві жителі розповіли про “руський мір”, що прийшов і до їхнього села.

Петро Петрович Перевозник показав наслідки мінометного обстрілу, що відбувся 6 березня. Масштабні руйнування прийшлися на територію Микулицької загальноосвітньої школи. Поряд повалений паркан, через який росіяни проїжджали своєю технікою. Голова села жартома відмічає їх вміння водити.

“Мені приходили СМС від орків про те, що Петро Петрович, не доводьте населення до гуманітарної катастрофи, не йдіть на поводу у націоналістів. І телеграм-канал на співпрацю,” — розповідає сільський голова. — “Ну я їх послав туди, де корабель!”

Гуманітарної катастрофи у селі вдалося уникнути завдяки місцевим жителям та працівникам ферми. Вони утримали ферму від мародерства та врятували все поголів’я худоби. “

Я з першого дня війни тут знаходжуся,” – говорить працівник ферми. – “Ні одного шматка м’яса ми не продали. Все безкоштовно”.

Люди організувалися та підтримували один одного чим могли.

В лісовій зоні поряд із селом Микуличі базувалося 50 російських танків. Там знаходилась і інша важка техніка та боєприпаси. Саме з цього лісу окупанти заряджали зброю та виїжджали обстрілювати населені пункти Гостомель, Буча, Ірпінь. Зараз в лісі лише залишки спаленої техніки та збитого вертольоту. Окупанти лишили по собі сміття та награбоване у селян майно. Просто на землі розкидані купи вкраденого хлібу.

Ліс поблизу Микуличів все ще небезпечний, адже залишається багато боєприпасів, що не здетонували. За словами місцевих жителів, під час втечі росіяни ставили розтяжки та мінували територію. Поки в цих місцях не проходило розмінування – знаходитись там небезпечно.

Проєкт "Український свідок" регулярно публікує відеоконтент із наслідками російської агресії.

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Нагадаємо, медіапроєкт Український свідок (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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