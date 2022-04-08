На трьох із 26 фото з богослужіння у Києво-Печерській Лаврі поряд із Новинським митрополит Онуфрій.

Керуючий справами Української православної церкви Московського патріархату митрополит Бориспільський та Броварський Антоній (Паканич) похвалився фото з народним депутатом від партії "Опозиційний блок" Вадимом Новинським. Два роки тому на Благовіщення Новинського на диякона висвятив предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій (Березовський).

7 квітня, коли християни східного обряду відзначали свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, Новинський, який є прихильником і меценатом УПЦ МП (РПЦвУ), як диякон брав участь у богослужінні у Києво-Печерській Лаврі. Літургію звершував митрополит Онуфрій.

Центр інформації УПЦ МП оприлюднив у фейсбуці "фотолітопис свята у Лаврі". Точніше перепостив допис митрополита Антонія. Принаймні на 8 із 26 світлин фігурує диякон Вадим.

Фото: facebook.com/MitropolitAntoniy

Фото: facebook.com/MitropolitAntoniy

Фото: facebook.com/MitropolitAntoniy

Фото: facebook.com/MitropolitAntoniy

Фото: facebook.com/MitropolitAntoniy

Фото: facebook.com/MitropolitAntoniy

Фото: facebook.com/MitropolitAntoniy

Богослужіння відбулося у лаврському храмі на честь преподобного Агапіта Печерського.

Повідомляється, що під час святкової літургії піднесли окремі "прохання про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, щоб Господь благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним".

"В особливій молитві, яка підноситься зараз у храмах УПЦ, Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь напоумив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту Блаженніший Митрополит Онуфрій ... побажав, щоб Господь дав мир у наші серця і усій Українській землі", – сказано в повідомленні.

Як повідомляли, на Благовіщення колишній голова Харківської ОДА, ексмер Харкова Михайло Добкін висвятився на диякона. Хіротонію провів митрополит УПЦ МП Харківський та Богодухівський Онуфрій.

Кілька днів тому предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій засудив масові убивства в Бучі. При цьому він не назвав винуватців.